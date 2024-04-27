Eğitimciler itibarsızlaştırıldı

İktidarın eğitimdeki politikaları sonucu öğretmenler itibarsızlaştırılırken şiddet vakalarında artış yaşanıyor. Yaşananlara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak, “Bakanlık öğretmenlere sahip çıkmıyor” dedi.

Berkay SAĞOL

Türkiye’de son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Kimi yerde veliler kimi zaman ise öğrenciler dahi öğretmenlere fiziksel saldırıda bulunuyor. Eğitimde şiddetin son örneği ise önceki gün İstanbul Sarıyer’de bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda yaşandı. öğretmen N.Ö.’ye saldıran veli A.Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ortaokul öğretmeni N.Ö., akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. “Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz” dediği iddia edilen öğrenci, babası A.Ç.’yi okula çağırdı. Okula gelen veli A.Ç., öğretmen N.Ö.’ye saldırıda bulundu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, öğretmenin itibarsızlaştırılmasının şiddeti olaylarını etkilediğine dikkat çekti.

OKULLAR GÜVENLİ DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlere sahip çıkmadığını belirten Irmak, “Öğretmenler çocuklara bir şey söyleyemiyor. Öğretmenler, olumlu yönde davranış biçimi değiştirme noktasında önemli bir özneydi ancak bu şu anda değişmiş durumda. Velilerin baskısı, CİMER’e yapılan şikâyetler, Bakanlığın personeline sahip çıkmaması ve tam aksine öğretmenlerin aleyhinde yaptığı açıklamalar bu şiddet olaylarının hepsini tetikliyor. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler için hedef haline getiriliyor. Türkiye’de bir toplumsal histeri meselesi var. Ekonomik yetmezlik, geçinememe çözülemeyince bu durum dışarıya farklı davranış biçimlerinde yansıyor. Bu da daha çok şiddet olarak açığa çıkıyor” diye konuştu.

Irmak, “Eğitim emekçileri uğradıkları şiddet karşısında çok savunmasız. Saldırıya maruz kaldıklarında ispat edebilme, darp varsa ve rapor alabiliyorsa ancak cezalandırma durumu oluşuyor. Ancak öğretmene bağırma ve tehdit etme de bir şiddettir. Bütün bunlara dönük yasal bir düzenleme olması gerekiyor. Okullar çok güvensiz. Herkes istediği gibi okula girip çıkabiliyor, öğretmenlere rahatça ulaşabiliyor. Okullarda da gerekli tedbirler alınmalı” ifadelerini kullandı.

BELİRLEYİCİ OTORİTE

Okullarda yaşanan akran zorbalığında da çocuklar arasındaki toplumsal eşitsizliklerin etkili olduğuna vurgu yapan Irmak, “Akran zorbalığı belli anlarda eşitsizliği bastırma haline dönüşüyor. Okullarda bulunan kantinler olumlu bir alan ama bazen kantinler bile nefret nesnesi haline dönüşebiliyor. Bazı çocuklar kantinden alışveriş yaparak bir şeyler yiyor ama kantinden yararlanamayan çocuklar için bu durum sosyolojik ve psikolojik bir işkenceye dönüşüyor. Eğitimcilerin çocuklar üzerinde yeterince etkili olamaması da çocukların kendi arasında keyfi davranışlar sergilemesine sebep oluyor. Öğretmenin otoritesi bir diktatörlük değil, belirleyici ve yönlendirici olmadır. Bu ortadan kalkınca öğretmenlerin çocuklar üzerinde etkisi olmuyor ve çeşitli sonuçlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMENLERDEN ŞİDDETE KARŞI SESSİZ PROTESTO

İstanbul Sarıyer’de önceki gün veli A.Ç.’nin öğretmen N.Ö.’ye saldırmasına yönelik tepkiler sürüyor. A.Ç. tarafından darbedilen öğretmenin çalıştığı okuldaki meslektaşları dün sessiz protesto düzenledi. Okul bahçesinde yapılan protestoda öğretmenler, derse 15 dakika geç girerek yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi. Öğrenciler de ders arasında bahçede eylem yaptı.

Öğretmen N.Ö.‘ye saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören öğrenciler teneffüste öğretmenlerine destek mesajları yazdıkları kâğıtları sallayarak destek sloganları attı. Öğrenciler ayrıca okulun pencerelerine ‘Şiddete hayır’ yazan kâğıtlar astı.