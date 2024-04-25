Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden namazlı veli toplantısı

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sami Sarı, velilere toplantı için davetiye gönderdi. Davetiyede toplantı öncesi öğle namazı kılınacağı yazıldı.

HABER MERKEZİ

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından velilere gönderilen toplantı davetiyesinde, veli toplantısı öncesi öğle namazı kılınacağı belirtildi.

Okul Müdürü Sami Sarı'nın ismini taşıyan davetiyede 28 Nisan Pazar günü yapılacak veli toplantısı öncesi saat 13.05'de Hasan Hüseyin Camii'nde öğle namazı kılınacağı ifade edildi.

Davetiyede şu ifadeler yer aldı:

"Öğrencilerimizin eğitim öğretimle ilgili başarı ve disiplin durumlarını görüşmek üzere 28.04.2024 Pazar günü okulumuzda yapılacak olan genel veli toplantısına katılımızızı rica ediyorum. (Toplantı Hasan Hüseyin Camiinde öğle namazı kılındıktan sonra (13.30) idarenin selamlama konuşmasıyla başlayacak, ardından okulumuz sınıflarından öğretmenlerle devam edecektir. Hanımlar için üst kat ayrılmıştır. Öğle namazı: 13.05)"