ODTÜ öğrencileri Devrim'den vazgeçmiyor

ODTÜ'de rektörlüğün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki gösteren öğrenciler eylemlerini sürdürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) kayyum rektörü Verşan Kök'ün, 30 yıldan uzun zamandır öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen bahar şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamasına karşı çıkan öğrenciler eylemlerini sürdürüyor.

ODTÜ'de faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve sol gençlik örgütlerinin çağrı yaptığı eyleme geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de yüzlerce öğrenci katıldı.

"YASAK KALKANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

“ODTÜ Devrim’e sahip çıkıyor”, “Devrim’de şenlik, şenlikle devrim”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganlarının ön plana çıktığı eylemde öğrenciler, Devrim Stadyumu'na dair kısıtlamalar kalkana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Eylemin örgütleyicilerinden ODTÜ Sol Genç üyesi Deniz Soydan şunları söyledi:



“Önceki eylemden bu yana daha 1 hafta olmamışken yine rektörlüğün kapısındayız. Islıklarımızla, sloganlarımızla, trafikte yolumuzu açan yurttaşların alkış ve kornalarıyla tekrar buradayız. Bu kalabalık, şenlik yasağını aşmadan durmayacak. Aylar önce sıra arkadaşlarımızı kaybettikten sonra ihmallere ve KYK cinayetlerine karşı yürüdük. Filistin'deki katliama dur demek için emperyalizme ve siyonizme karşı yürüdük. Şimdi çok daha fazlasıyız, kararlıyız da. İnsanca yaşamak istiyoruz. Şenliğimizi de istiyoruz. Devrim sahnesini ve şenliği kazanana kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra da durmayacağız. Mücadelemiz sürecek.”

ODTÜ öğrencileri Devrim'den vazgeçmiyor



ODTÜ'de rektörlüğün Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki gösteren öğrenciler eylemlerini sürdürüyorhttps://t.co/TkiYfy2kL4 pic.twitter.com/x12FmjPCR8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 24, 2024