ODTÜ şenlik yasağına karşı yürüdü: "Şenliğin Sesi Devrim"

ODTÜ'de bölüm temsilcilikleri, topluluklar ve akademisyenlerin yaptığı çağrı ile bir araya gelen öğrenciler, bahar şenliklerine yönelik kısıtlamalara tepki göstererek rektörlük binasına yürüdü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrenci toplulukları, kayyum rektör Verşan Kök'ün ODTÜ bahar şenliklerine yönelik kısıtlamalara karşı rektörlük önünde eylem yaptı.

Saat 13.30'da bir araya gelen öğrenciler, “Şenliğin Sesi Devrim”, “Şenlik ODTÜ’nün ODTÜ Bizimdir” pankartları ile rektörlük önüne yürüdü.Öğrenciler, kayyum Kök yönetimine karşı şenliklerine ve devrim stadyumuna sahip çıktıklarını belirtti.

Bölüm temsilciliklerinin, toplulukların, akademisyenlerin de çağrı yaptığı eyleme binlerce öğrenci katıldı.

DEVRİM STADI'NIN KULLANILMASI ENGELLENMEK İSTENİYOR

ODTÜ öğrenci topluluklarının on yıllardır kendi emekleri ile düzenlediği geleneksel bahar şenliği, kayyum Rektör Verşan Kök tarafından engellenmeye çalışılıyor.

Bahar şenliği geçtiğimiz yıl deprem ve seçimler bahane edilerek engellenmişti.

Kayyum rektör Verşan Kök yönetimi, bu yıl da şenliklerde Devrim stadının kullanılmasını yasaklamaya çalışıyor.

Öğrenciler ise ismi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tribünlere Devrim yazmasından gelen, on yıllardır hem şenliğin hem de öğrenci eylemliliklerinin en önemli mekanlarından olan stadyumun olmadığı bir şenliği kabul etmiyor.