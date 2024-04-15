Öğrenci, şenliğine sahip çıkıyor

ODTÜ Rektörlüğü’nün Bahar Şenliği’ni iki güne indirmesi ve Devrim Sahnesi’ne şenlik programında yer vermemesi kararı tepki çekti. ODTÜ’lüler eylem çağrısı yaparak rektörlüğün geri adım atmasını istedi.

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl birçok bahar şenliğinin iptal edilmesine karşı ses yükselten öğrenciler bu yıl da benzer uygulamalarla karşılaştı.

ODTÜ Rektörlüğü attığı bir mail ile Bahar Şenliğinin iki güne indirileceğini ve Devrim Sahnesi’nin şenlik programında yer almayacağını duyurdu.

ODTÜ Toplulukları buna dair videolu bir açıklama yaparak ODTÜ öğrencilerini 18 Nisan Perşembe günü saat 13:30’da düzenlenecek eyleme çağırdı.

Çağrıda, 35. Bahar Şenliği’nin Devrim Sahnesi de dahil olmak üzere tüm yapı taşlarıyla birlikte gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade edildi.

ODTÜ Bahar Şenliği’nde faaliyet gösteren topluluklardan Müzik Toplulukları, Caz Topluluğu ve Radyo Topluluğu bu kararın karşısında olduklarını belirten görüntülü açıklamalar yayınladı. Topluluklar bu videolarda tüm ODTÜ öğrencilerini 18 Nisan’da gerçekleşecek eyleme çağırdı.

ODTÜ Müzik Toplulukları yayınladıkları videoda panayır sahnesiyle Bahar Şenliği’nde bulunacağını belirtti. Bahar Şenliği’nin yıllardır bu organizasyonda yer almış tüm bileşen ve unsurlarıyla, Devrim Sahnesi ile gerçekleşmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Rektörlüğün kararını tanımadıklarını ifade ederek eyleme çağrı yaptı.

ODTÜ Caz Topluluğu ise yayınladıkları videoda ODTÜ ailesinin 1987’de ilk şenlik yapıldığından beri çok büyük emeklerle yapılan bir kültür olan Bahar Şenliği’nin hiçe sayılmasını kabul etmediklerini dile getirdi. 35. Bahar Şenliği’nin Devrim Sahnesi de dahil olmak üzere tüm yapı taşlarıyla birlikte gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bu sebeple de seslerini daha fazla duyurmak için tüm ODTÜ öğrencilerini eyleme çağırdı.

Bir diğer çağrıcı olan Radyo Topluluğu ise Bahar Şenliği ile ilgili alınan kararlarda şenliğin büyük bileşenlerinden olan topluluklara haber verilmeden büyük değişikliklere gidilmesinin ve iletişim kurma çabalarının karşılıksız kalmasının üzücü olduğunu belirterek, 35. Bahar Şenliği’nin Devrim Sahnesi ile birlikte düzenlenmesi çağrısı yaptı.