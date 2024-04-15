ODTÜ Şenliği: Rektörün yasağına karşı öğrenci dayanışması

ODTÜ’de rektörlüğün şenlik kısıtlamalarına karşı, yıllardır şenliğin örgütleyici öznesi olan Uluslararası Gençlik Topluluğu süreci, öğrencilerin yasaklara karşı mücadelesini ve dayanışma çağrısının önemini gazetemize anlattı.

ODTÜ Bahar Şenliği 1987’den günümüze süre gelen ODTÜ kültürünün tartışılmaz bir parçasıdır. Bu şenlik, Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen söyleşiler ve gösterilerle, kampüsteki öğrenci topluluklarının aktivite stantları ve platformlarından oluşan panayır alanıyla, uluslararası öğrencilerinin kültürlerini tanıtmasıyla, Devrim sahnesi ve yürüyüşü ile beraber ODTÜ öğrencilerinin senelerdir birlikte vakit geçirdiği ve ODTÜ kültürünü yaşattıkları bir aktivitedir. Ancak, şenliğin en unutulmaz anlarına sahip olan elementi, şüphesiz ki Devrim sahnesidir. Devrim sahnesi, Devrim Yürüyüşü ile beraber ODTÜ Bahar Şenliği’nin ruhunu ve önemini gösteren en önemli unsurlardan olmuştur. Devrim sahnesindeki konserler, öğrencilerin müzik ve sanata doyabileceği, bütün ODTÜ mensuplarını bir araya getiren, sanatçılarımızın ODTÜ öğrencilerini ve kültürlerine nasıl sahip çıktıklarını görmelerine fırsat sağlayan etkinliklerdir. Devrim Yürüyüşü ise ODTÜ öğrencilerinin özgür düşüncelerinin, ifade özgürlüklerinin ve hiçbir baskı altında boyun eğmeyeceklerinin bir sembolü olmaktadır. Öğrencilerin kendilerine güvenli alan olarak gördükleri üniversitelerinde, fikirlerini özgürce paylaşabilmeleri, tartışabilmeleri ve bunları kutlayabildikleri Devrimin, sahnesinin ve yürüyüşünün önemi yadsınamaz. Hal böyleyken, geçtiğimiz senelerde bu kültürden mahrum kalmak öğrenciler için büyük bir manevi eksiklik oluşturmuştur. Tüm unsurlarıyla baharda bir şenlikte buluşmak düşüncesiyle bile ODTÜ mensuplarına motivasyon sağlarken, Devrim sahnesi olmayan bir ODTÜ Bahar Şenliği düşünülemezdir.

Rektör Devrim’i Yasaklamak İstiyor

Geçen sene 35.si düzenlenmesi planlanan Geleneksel ODTÜ Bahar Şenliği, öğrencilerin tüm uğraşlarına rağmen rektörlüğün izin vermemesi nedeniyle yapılamadı. Bu sene Şenlik için tekrar görüşme taleplerinde bulunuldu ve nihayetinde ilerleme kaydedildi zannedilse de günün sonunda Devrim Sahnesinin kaldırılmasına dair geçerliliği olmayan sebep ve bahaneler ile karşı karşıya kalındı. Bu sorunlara, Şenliği düzenleme ve organize etme gönüllüğünü alan Uluslararası Gençlik Topluluğunun, tüm ODTÜ bileşenleri ile bir olup çözümler getirmeye çalıştığı senaryoda ise yine rektörlük ile iletişim sorunları yaşanmaya başlandı. Düzenli alınan toplantıların sonunda sadece bir e-mail ile, Devrim Sahnesinin kesinlikle yasaklandığını öğrenmeyi beklemeyen UGT, tüm ODTÜ kamuoyuna açık bir forum alarak gerekli hareketlenmelerin başlangıcını attı. Rektörlük, güncel olarak hala öğrencileri ile iletişime geçmeyi reddediyor ve kendi belirlediği tarihlerde Devrim Sahnesiz şenliğine dair geri adım atmıyor. Ancak gerek ODTÜ öğrencileri gerekse Şenlik’te görev alan topluluklar bu kısıtlamaların altında kalmayı reddederek bahsi geçen şenlikte yer almayacaklarının kesinliğini veriyorlar.

Şenliğin Havası Dayanışmadan Geliyor

ODTÜ’de öğrencilerin sıklıkla bir araya gelip gerek ülkedeki gerek kampüsteki problemler üzerine forumlar alması alışılmış bir durum. Demokrasinin bu en direkt formu olan forumlarda özerk ve demokratik bir üniversite geleceğinin tohumları bulunuyor. Bu forumlarda "Şenlik için ne yapabiliriz?" sorusuna heyecanlı ve yorulmadan çözüm üreten yüzler görmek bir öğrenci için gerçekten çok güzel bir duygu.

Şenlik de şenliğin gerçekleştirilmesi için ortaya koyulan demokratik eylem de kampüsteki çoğu etkinlik gibi; Öğrenciler tarafından, öğrenciler için. Nitekim UGT’nin yaptığı "Devrimin sesi olmak için toplanıyoruz!" başlıklı eylem çağrısında kampüsteki 75 bileşenin imzası bulunuyor. Kampüste şenlik havasından önce dayanışmanın havası esiyor.

Kayyum Tepkiden Korkuyor

Üniversite yönetimlerinin bağımsızlıklarının onlarca yıldır kısıtlanmasının doğrudan bir sonucu olarak, kayyum rektörlerin en büyük endişeleri; kamuoyu. Sözün en basit ve en acı haliyle ne stajda ne de yurtlarda öldürülen öğrenciler üniversite yönetimlerinin umurunda değil. Hukuksuzluğa ve usulsüzlüğe karşı çıkarılan sesler ancak eylemde, rektörlük önünde, duyulur hale geliyor.

Rektörlüğün, ODTÜ bahar şenliğini önceki yasaklama denemelerinde de mezunlardan sanatçılara, sivil toplum örgütleri ve sendikalara kadar birçok yerden tepkiler gelmişti. Bugün ODTÜ’de yine aynı dayanışma ağları 35. Uluslararası bahar şenliğini gerçekleştirmek için tekrar örülüyor. ODTÜ öğrencilerinin kendilerine ve onları destekleyecek herkese inançları tam. Öğrenciler Devrimin sesi olmak için 18 Nisan Perşembe günü saat 13.30’da fizik bölümü önünde buluşup görüşme talep etmek için beraber rektörlüğün önüne yürüyecekler.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu