Şirketler kapanıyor

Martta 1678 şirket kapandı, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 arttı.

Ekonomi Servisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalarak 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,9 gerileyerek 1678 oldu. Gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,2, kooperatif sayısı yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,5 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 36,5 arttı.

AÇILAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 22,4 AZALIŞ

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,4, kooperatif sayısı yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 47,4 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 15,6, kooperatif sayısında yüzde 29,1 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,2 azalış gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 963'ü ticaret, 1235'i imalat ve 1173'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 440'ı inşaat, 313'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

KAPANANLARIN 628'İ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 628'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259'unun imalat ve 179'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 565'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200'ünün inşaat, 141'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 231 kooperatif kurulurken bunların 155'i konut yapı, 46'sı işletme, 9'u turizm geliştirme amaçlı kooperatif olarak işbaşı yaptı. Geçen ay kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 33'ü İran ve 16'sı Almanya ortaklı oldu.

Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 29 bin 593'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 artışla 5 bin 309'a yükseldi.

ŞİRKETLER İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Denizli'de konuşan CHP lideri Özgür Özel de yaptığı konuşmada, "Çok sayıda şirket iflasın eşiğindedir. Konkordatonun eşiğindedir. İş bilmezler, size sesleniyoruz. Yeter artık, düşün milletin yakasından" dedi.