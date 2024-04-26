AKP'li Metin Külünk, Mehmet Şimşek'e seslendi: "Mutfakta feryat, sofrada ıstırap var"

AKP'li Metin Külünk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. Toplumun önemli bir kısmında öfke olduğunu vurgulayan Külünk, Şimşek'ten tedbir almasını istedi.

Eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ekonomik sorunlara dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tedbir almaya çağırdı.

"Net ifade edeyim ki, mutfakta feryat, sofrada ıstırap var. Nüfusumuzun çok önemli kesiminde çok ciddi kızgınlık ve öfke var" diyen Külünk, yurttaşların ekonomik duruma tepkisini 31 Mart'taki yerel seçimlerde gösterdiğini vurguladı.

"KIZGINLIK VE ÖFKE VAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde "son 100 yıllık tarihinin en zorlu virajlarının aşılacağını" söyleyen Külünk, Şimşek'i, Uyguladığınız politikalar elbette Türkiye’nin ekonomik olarak girdiği zorluklardan çıkmak için kendi pencerenizden uygun görülebilir. Ancak bu politikaların sokaktaki karşılığını görmek zorundasınız, görmek zorundayız" sözleriyle eleştirdi.

Nüfusumuzun çok önemli kesiminde çok ciddi kızgınlık ve öfke var" diyen Külünk'ün paylaşımı şöyle: