İki şarap grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya ve içkiye gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından zam haberini duyuran Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında zam geldi hayırlı olsun."