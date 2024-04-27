İki şarap grubuna zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya ve içkiye gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.
Sosyal medya hesabından zam haberini duyuran Dündar'ın paylaşımı şöyle:
"Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında zam geldi hayırlı olsun."
Kavaklıdere ve Doluca #şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında #ZamGeldi hayırlı olsun.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 26, 2024