Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İki şarap grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Ekonomi
  • 27.04.2024 12:03
  • Giriş: 27.04.2024 12:03
  • Güncelleme: 27.04.2024 12:12
Kaynak: Haber Merkezi
İki şarap grubuna zam geldi
Fotoğraflar: Pixabay

Sigaraya ve içkiye gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından zam haberini duyuran Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında zam geldi hayırlı olsun."

BirGün'e Abone Ol