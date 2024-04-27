5 ayda yüzde 200 zamlandı: Tavuk ihracatına yasak yolda

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı, harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca tavuk eti fiyatları katlandı. Artan talep nedeniyle son 5 ayda yüzde 200 zamlanan tavuk eti tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Son 5 ayda yaşanan büyük artış sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

NTV'nin haberine göre, ihracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları yurttaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu.