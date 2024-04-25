Tavuk eti fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam

Yurttaşlar, kırmızı et fiyatlarındaki artış sonrası beyaz ete yöneldi. Artan talep nedeniyle son 5 ayda yüzde 200 zamlanan tavuk eti tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca tavuk eti fiyatları katlandı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, beyaz et tedariki konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları yurttaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu. Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle bayram tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı. Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" uyarısında bulundu.

TEDARİK SIKINTISI

Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten Günal, bayram nedeniyle tavuk siparişi verdiklerini ancak 20 koli yerine 5 koli geldiğini belirtti. "100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi. Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi" diye konuşan Günal, "Mangal sezonu ve tatil tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu" dedi.

Kasaptan alışveriş yapan Nazire Irak, "Tavuk kanat ve pirzola aldım. Eti daha az alıyoruz tavuğu daha fazla alıyoruz daha ekonomik geliyor bize. Eskisi kadar da almıyoruz azar azar alıyoruz " diye konuştu. Selman Özdemir ise, "Tavuk aldım. Kırmızı et alamıyoruz tavuk eti daha tasarruflu malum tavuğa yöneldik." Dedi. Ailesiyle mangal yapan İlkay Ay ise, "Tavuk kanat bulamadık biz de incik alıp geldik. Bu bayram yoğunluğunda da tavuk bulunmadı. Kanat yokken incik ve pirzola tarzı olan ürünleri tercih ettik" diye konuştu.