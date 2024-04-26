Mehmet Şimşek'ten kamuda tasarruf açıklaması: Tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılının ikinci yarısında tasarruf ve harcama kontrolünü güçlü şekilde devreye alacaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını açıkladı.

"Yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız" diyen Şimşek, "Harcama kontrolü devreye girecek" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.

Şimşek’in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyici şekilde mali disiplin. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeni sanayi politikası öne çıkacak. Sürdürülebilir yüksek büyüme fiyat istikrarıyla mümkündür. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak.

Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme süreci gerekiyordu, bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesiyle başarmış durumdayız. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız, daha çok maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacak.

Maliye politikası önemli bir bileşen olacak. Enflasyonla mücadele bir süreç, zaman alıyor. Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız. Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda.

Bu sene de deprem harcamaları ön planda ama biz önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını ciddi bir şekilde yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Bu sene harcama ayağına odaklanacağız.

"ÇALIŞMALARIMIZI NİHAİ BİR NOKTAYA GETİRDİK"

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Harcama kontrolü devreye girecek.

Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. Önümüzdeki seneden itibaren bütçe açığı hiç bir zaman milli gelire oran olarak yüzde 3'ü geçmeyecek.

Kayıtdışılık ile ilgili eylem planı açıklamayacağız, uygulama yapacağız, Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü bir şekilde sahada olacak. Şoklara karşı Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltacağız.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Bu sene OVP'de yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var ama çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altında olacak. Bütçede de açık öngörümüz yüzde 6,4; ama bizim hedefimiz yüzde 5'in altı.

Enerjide dönüşüm önemli bir alan; Bu sadece dünyada moda olduğu için değil, Türkiye için bir zaruret. İkiz açığı çok daha yönetilebilir bir patikada yürüteceğiz. Nükleer santralin devreye girmesiyle birlikte dışa bağımlılık büyük oranda azalmış olacak. "