İktidarın sınavı tasarruf olacak

Bakan Şimşek, sıkı maliye ve para politikasının devam edeceğini söylerken Prof. Dr. Yılmaz, sadece tasarruf politikası ile sonuç alınamayacağını belirtti.

Havva GÜMÜŞKAYA

Sapanca'daki Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci yarısında kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün güçlü bir şekilde devreye gireceğini ileri sürdü. Maliye politikasındaki sıkılaşmayla dezenflasyonda MB’ye yardımcı olmayı amaçladıklarını söyleyen Şimşek sıkı maliye ve para politikasının kalıcı düşük cari açığı getireceğini belirtti.

Bakan Şimşek, "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark, yaz aylarında kapanacak" dedi. Çok kapsamlı bir ‘yapısal reform planı’ olduğunu kaydeden Şimşek, bütün bunların büyümeyi artırarak, dezenflasyona yardımcı olacağını kaydetti.

İTİBARDAN TASARRUF MÜMKÜN MÜ?

Şimşek’in ‘yapısal reform’ açıklamalarına değerlendiren Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Dönüşüm-yapısal dönüşüm sağlayacağız” ifadelerini inandırıcı bulmadığını söyledi. AKP'nin 22 yıllık iktidarı döneminde bu yapısal dönüşümü gerçekleştirmediğini belirten Yılmaz, hükümeti yaz aylarında büyük bir sınav beklediğini belirtti. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin açıklamaları hatırlatan Yılmaz, “Enflasyonla mücadelede yükün büyük kısmı sabit ve dar gelirli vatandaşın sırtına yıkılıyor. Sabit gelirli vatandaş kamunun da tasarruf etmesini doğal olarak bekleyecektir. Cumhurbaşkanı, kendi harcamalarından başlamak üzere yani ‘itibardan biraz tasarruf etmek mümkün’ diyebilirse o zaman vatandaşın biraz olsun ikna olması mümkündür” ifadelerini kullandı.

ÜST GELİR GRUBUNA YÖNELİK VERGİ

Üst gelir gruplarının da enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmaları gerektiğini kaydeden Yılmaz, getirilecek servet vergisi veya birden fazla evi olanlara yönelik ek emlak vergisi uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İktidarın mevcut politikalarla iki yıl boyunca piyasaları ve bütçeyi kontrol altına almaya çalışmasının ve 2026’da enflasyonun yüzde 20’lere gerilemesinin “en olası senaryo” olduğunu söyleyen Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde enflasyonu tek hanelere indirmenin hayal olduğunu vurguladı.