Elon Musk'tan TikTok açıklaması

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı olduğunu söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Musk, şunları ifade etti:

"Bana göre, böyle bir yasak 𝕏 platformuna fayda sağlayabilecek olsa bile TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır. Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır. Amerika'nın temsil ettiği şey bu değildir."

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.