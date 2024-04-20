Elon Musk'tan TikTok açıklaması

X platformunun sahibi Elon Musk, ABD'de TikTok'un yasaklanabileceğine dair tartışmalar hakkında konuştu. Musk, X'e fayda sağlama ihtimaline rağmen TikTok'un yasaklanmasını istemediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı olduğunu söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Musk, şunları ifade etti:

"Bana göre, böyle bir yasak 𝕏 platformuna fayda sağlayabilecek olsa bile TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır. Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır. Amerika'nın temsil ettiği şey bu değildir."

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

TİKTOK ABD'DE YASAKLANACAK MI?

13 Mart 2024’te ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD’de yasaklanmasına yol açabilecek bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı henüz Senato'da onaylanmadı.

Tasarıyı destekleyen ABD'li meclis üyeleri, Çin hükümetinin TikTok’un çatı şirketi ByteDance'i ABD'deki kullanıcılardan gelen verileri teslim etmeye zorlayabileceğini düşündüğü için platformun ABD açısından güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyor.