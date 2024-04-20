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Elon Musk'tan TikTok açıklaması

X platformunun sahibi Elon Musk, ABD'de TikTok'un yasaklanabileceğine dair tartışmalar hakkında konuştu. Musk, X'e fayda sağlama ihtimaline rağmen TikTok'un yasaklanmasını istemediğini söyledi.

Teknoloji
  • 20.04.2024 10:34
  • Giriş: 20.04.2024 10:34
  • Güncelleme: 20.04.2024 10:45
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'tan TikTok açıklaması
Fotoğraf: DepoPhotos

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı olduğunu söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Musk, şunları ifade etti:

"Bana göre, böyle bir yasak 𝕏 platformuna fayda sağlayabilecek olsa bile TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır. Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır. Amerika'nın temsil ettiği şey bu değildir."

TİKTOK ABD'DE YASAKLANACAK MI?

13 Mart 2024’te ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD’de yasaklanmasına yol açabilecek bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı henüz Senato'da onaylanmadı. 

Tasarıyı destekleyen ABD'li meclis üyeleri, Çin hükümetinin TikTok’un çatı şirketi ByteDance'i ABD'deki kullanıcılardan gelen verileri teslim etmeye zorlayabileceğini düşündüğü için platformun ABD açısından güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyor. 

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