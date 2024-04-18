Bir ülkede daha TikTok'a erişim kısıtlandı

Kırgızistan'da bugün itibarıyla TikTok'a erişim kısıtlandı. Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden TikTok'a erişim sağlanamazken cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından erişim devam ediyor.

Dünya 18.04.2024 09:52 Giriş: 18.04.2024 09:52

Güncelleme: 18.04.2024 10:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Pixabay