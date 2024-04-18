Elon Musk'tan Vine adımı: Geri mi dönüyor?

Elon Musk, X platformu üzerinden "Vine geri gelsin mi?" sorusunu yönelttiği bir anket paylaştı. Musk'ın bu adımı, kısa videoların paylaşıldığı Vine uygulamasının yeniden hayata geçirileceği yorumlarına neden oldu.

Birçok sosyal medya fenomeninin tanınmasına neden olan ve döneminin en popüler uygulamalarından olan Vine, X platformunun sahibi Elon Musk'ın yaptığı bir anketle yeniden gündeme geldi.

Elon Musk, geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan Vine için paylaştığı ankette X kullanıcıların "Vine geri gelsin mi?" sorusunu yöneltti.

Kısa süreli video paylaşım uygulaması olan Vine'ın geri döneceği yorumlarına neden olan Musk'ın anketi, binlerce kişi tarafından oylandı. Uygulamanın geri dönmesini isteyenlerin çoğunlukta olduğu ankette, güncel olarak "Evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 69,8 oldu.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024

Elon Musk, 2 sene önce de anket yapmış, kullanıcıların oylamasıyla yine yüzde 69'un üzerinde "Evet" cevabı alınmıştı. Elon Musk, X mühendislerine Vine uygulamasını tekrar yayına almalarını söylemişti. Vine'ın geri döneceği gündeme gelmiş olmasına rağmen Elon Musk, beklentilerin aksine Vine'ı geri getirmemişti.