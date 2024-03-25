Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
ABD'nin California eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple şirketinin genel merkezi 'Apple Park' havadan görüntülendi.
Son araştırmalara göre, Apple, 2 trilyon 887 milyar dolar değerindeki Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi konumunda.
Ocak-2024 verilerine göre, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 874 milyar dolar.