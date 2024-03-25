Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple şirketinin genel merkezi 'Apple Park' havadan görüntülendi.

Son araştırmalara göre, Apple, 2 trilyon 887 milyar dolar değerindeki Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi konumunda.

Ocak-2024 verilerine göre, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 874 milyar dolar.



