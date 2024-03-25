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Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi.

Dünya
  • 25.03.2024 11:44
  • Giriş: 25.03.2024 11:44
  • Güncelleme: 25.03.2024 11:48
Kaynak: AA

ABD'nin California eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple şirketinin genel merkezi 'Apple Park' havadan görüntülendi.

Son araştırmalara göre, Apple, 2 trilyon 887 milyar dolar değerindeki Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi konumunda.

Ocak-2024 verilerine göre, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 874 milyar dolar.


 

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