Petrol aramaları sağlığa tehdit

Diyarbakır’da 5 yılda 200’den fazla petrol arama sahasının açıldığı ve bunun halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu, halkın tepkisi sonrası hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu, yaptığı açıklamada kentteki petrol arama-çıkarma sahalarının halk sağlığını tehlikeye soktuğuna dikkat çekti. Açıklamada, tarım arazileri, mera ve ormanlık alanları üzerinde petrol sahalarının kurulduğu vurgulandı.

MA’da yer alan habere göre, son 5 yılda petrol arama, çıkarma faaliyetleri nedeniyle kentte tarımsal alan kaybının 35 bin hektar olduğu, petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinin de ÇED raporu alınmaksızın yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

“Halk sağlığını ve kamuyu ciddi derecede etkileyen bu faaliyetin, çevreye olan etkisinin tespitine ve alınması gereken tedbirlere dahi gerek görülmeden uygulanması hukuka aykırıdır. Yer altında patlatma yöntemiyle yapılan petrol arama faaliyetleri sırasında; kimyasalların, yer altı su kaynaklarına ve bölge halkının su kuyularına karışmaması için yer altı su etütleri yapılmalı, yönetmeliklerdeki şartlara harfiyen uyulmalıdır. Fakat rant hırsını, halk sağlığından ve kanunlardan üstün tutan anlayış, maalesef su kaynaklarımızı ve doğamızı yok etmektedir.”