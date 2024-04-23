İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.22’ye yükseldi. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 83.1 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 83.22 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.22'ye yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.72 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18’le Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 67.75

• Büyükçekmece Barajı yüzde 78.28

• Darlık Barajı yüzde 85.07

• Istrancalar Barajı yüzde 87.16

• Kazandere Barajı yüzde 75.62

• Elmalı Barajı yüzde 89.38

• Ömerli Barajı yüzde 92.72

• Pabuçdere Barajı yüzde 73.98

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.18

• Terkos Barajı yüzde 91.68