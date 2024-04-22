Cem Yılmaz öfkelendi: “Bir-iki gerizekalı kendine eğlence bulmuş”

Sosyal medyada kendisine yönelen eleştirilere tepki gösteren Cem Yılmaz, “Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var” dedi.

Bir dönem oyuncu Serenay Sarıkaya’yla ilişki yaşayan komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Cem Yılmaz’ın birkaç gün önce ayrık gözleriyle tanınan İngiliz komedyen Marty Feldman’ın fotoğrafını paylaşması, “Serenay Sarıkaya’nın fiziksel görünümüne gönderme” olarak yorumlanmıştı.

Yılmaz daha sonra ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafını “Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar” notuyla paylaşmış ve bu fotoğrafın da bir gönderme içerdiği öne sürülmüştü.

Sarıkaya’nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz’a misilleme olarak algılandı.

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin üzerine açıklama yaparak, “bir gözünde görme kaybı olduğu için” böyle bir paylaşım yaptığını iddia etti.

Cem Yılmaz son olarak, kendisine yönelik eleştirilere X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yılmaz, “Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var” dedi.