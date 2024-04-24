Tepebaşı Belediyesi, ‘aşk uğruna’ çalınan bankı geri istedi

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi, ayrıldığı sevgilisiyle birlikte oturduğu bankı evine götüren genç yurttaştan, bankı aldığı yere bırakmasını rica etti.

Sosyal medya platformu X'te renkli bir ‘bank polemiği’ yaşandı.

Bir genç, ayrıldığı sevgilisine sitemde bulunarak, “Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim” şeklinde paylaşım yaptı.

Genç paylaşımına evine götürdüğü bankın fotoğrafını da ekledi. Bankın, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ait olduğu görüldü.

Bu paylaşıma beklenmedik bir alıntı geldi. Aşk acısı yaşayan genç yurttaşın paylaşımını alıntılayan Tepebaşı Belediyesi, naif bir mesajla bankı geri istedi.

Belediyenin paylaşımında, “Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız” ifadeleri yer aldı.