Yerli turistin tercihi akraba evi

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerini açıkladı 2023’te toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 61 milyon 463 bin oldu. Geçen yıl seyahate çıkanların yaptıkları toplam bir veya birden fazla gece konaklama sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 473 milyon 79 bin oldu.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları bakıldığında en fazla paya yüzde 32’yle yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,3’le ulaştırma harcamaları ve yüzde 17’yle konaklama harcamaları sahip oldu. 2023’te seyahatler yüzde 58,3 oranıyla ‘yakınları ziyaret’ amacıyla yapıldı. Bunu yüzde 33,1 ile ‘gezi, eğlence, tatil’, yüzde 3,7 ile de ‘sağlık’ amacıyla yapılan seyahatler izledi.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 320 milyon 410 bin geceleme sayısıyla en çok ‘arkadaş veya akraba evinde’ kaldı. İkinci sırada 72 milyon 620 bin gecelemeyle ‘kendi evi’ yer aldı. ‘Otel’ 38 milyon 263 bin geceleme sayısıyla üçüncü oldu.