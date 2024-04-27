Belediyelerin borçları dudak uçuklatıyor

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından AKP’nin kaybettiği belediyelerde her gün yeni borçlar ortaya çıkıyor. İstanbul’daki Şile Belediyesi de onlardan birisi. Yıllar sonra AKP’den CHP’ye geçen belediye yönetimi belediyenin borç tablosunu binaya astı. 50 bin nüfuslu ilçenin 925 milyon 244 bin TL borcu olduğu açıklandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara’nın Gölbaşı ilçe belediyesinin borçlarını açıkladı. AKP’den CHP’ye geçen 150 bin nüfuslu Gölbaşı Belediyesi’nin binasına asılan borç tablosunda belediyenin 1.060.485,153,44 TL borcu olduğu görüldü. Demir paylaşımında “Partimize geçen belediyeyi ziyarete geldiğimde gördüğüm tablo beni şoka uğrattı” dedi.

2,4 MİLYAR TL BORÇ

Öte yandan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sümer Park’ta gazetecilerle bir araya geldi. MA’da yer alan habere göre programda konuşan Bucak, envarter sayımları ve taşınmazlara dair incelemelerinin devam ettiğini ifade etti. Hukuki süreçlere dair çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bucak “8 yıllık kayyım sürecinde belediye hizmet binamız ve bütün çalışmalarımız başta basın olmak üzere tüm dinamiklere kapalıydı. Bu hali değiştireceğiz. Belediyemizin bütün kapıları basın başta olmak herkese sonuna kadar açıktır” dedi. Bucak, kent konseyleri ve kent danışma meclisleriyle tüm alanlarda çalışma yürüteceklerini belirtti. Bucak, kayyumdan geriye kalan borçlara dair de şunları söyledi: “Bugün itibarıyla tespit ettiğimiz iç denetim tablosu var. Genel borç 2 milyar 438 milyon TL.”

Belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSK) borcunun 907 milyon olduğunu aktaran Bucak şu bilgileri paylaştı: “31 Mart- 8 Nisan arası 411 milyon harcandı. 31 Mart seçimlerinden sonra haksız hukuksuz bir şekilde bir yere sığmayan 411 milyon ödeme yapılmış. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın net bütçesi 75 milyon 126 bin. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı’nın 25 Mart itibariyle harcanmış bütçesi 46 milyon 64 bin. Bu bütçenin yüzde 61.32’si. Biz henüz iki haftadır mazbata almışken basın yayın bütçemizin bu kadarı harcanmış. Bu harcamanın yüksek çoğunluğunun seçim dönemi harcamaları olduğunu düşünüyoruz.”