İYİ Parti’de Kurultay günü: Genel başkanlık için 4 aday yarışacak

İYİ Parti, Meral Akşener'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün olağanüstü kurultay yapıyor. Dört adayın genel başkanlık için yarışacağı kurultaya dışarıdan seyirci alınmayacak, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.

Siyaset 27.04.2024 09:55 Giriş: 27.04.2024 09:55

Güncelleme: 27.04.2024 10:05 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+