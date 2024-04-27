İYİ Parti’de Kurultay günü: Genel başkanlık için 4 aday yarışacak
İYİ Parti, Meral Akşener'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün olağanüstü kurultay yapıyor. Dört adayın genel başkanlık için yarışacağı kurultaya dışarıdan seyirci alınmayacak, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.
İYİ Parti, bugün (27 Nisan Cumartesi) 5. Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkanını belirleyecek.
31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alan İYİ Parti'de mevcut Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı alarak, başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.
HANGİ ADAYLAR YARIŞIYOR?
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kongresi, Ankara’daki ATO Congresium’da yapılacak.
Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için yarışacak.
1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.
İlk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.
Ayrıca genel başkanlık adaylığı için parti tüzüğüne göre, delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor.