‘6’ eskidi ‘8’ istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki araç saltanatı skandallarına bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullandığı son Audi A6’yı Diyanet Vakfı’na iade ettiği, yerine bir adet Audi A8 aldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün, “Ali Erbaş’a Audi A6 makam aracı alındı” haberinin kamuoyunda yarattığı tartışmayı alevlendirecek bir yeni bilgi daha açığa çıktı.

Aralık 2021’de yayımlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarının eleştirildiği bir televizyon programına, Erbaş “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” mesajı gönderdi. Ancak bu mesaj iletildikten sora Audi A6 marka makam aracı tahsis edilen Erbaş’a, bu araç da Diyanet Vakfı’na iade edilerek daha lüks bir araç alındığı öğrenildi.

Diyanet kaynakları, kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A6’nın iade edildiği, yerine Audi A8 marka araç alındığını söyledi. Audi A8 ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan makam aracı sayısının altıya ulaştığı bildirildi.

FİLODA YOK YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı garajında, Ali Erbaş’ın kullanması için tutulan araçların listesi şöyle:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito

• Bir adet Audi A8

Audi A8’in yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcıları’na da Passat tahsis edildiği bildirildi. Öte yandan Diyanet’te boşa çıkan bir adet Skoda Superb’in de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam aracına eşlik eden koruma ekibine tahsis edildiği kaydedildi. 2024 yılı bütçe gerekçesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Ancak kiralananlar ile Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı bilinmiyor.

∗∗∗

ALİ ERBAŞ’IN ARABA SEVDASI

Erbaş’ın, “Araç sevdası” ilk kez 2020 yılında gündeme geldi. BirGün’ün gündeme getirdiği araç skandalında şunlar yaşandı: AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 milyon TL’ye satın aldığı lüks araç, kentteki müftülerin kullanması amacıyla İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Audi A8 Long marka olduğu öğrenilen aracı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da İstanbul seyahatlerinde kullandığı belirtildi. İddiaya göre, değeri 1,5 milyon TL olan aracı çok beğenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, aracın Ankara’ya çekilmesini istedi. Araç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediyenin el değiştirmesi üzerine tekrar İBB’ye gönderildi.