AKP’li vekiller, tarımdan dem vurdu, konuyu evliliğe getirdi: Kimse kız vermek istemiyor

AKP Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, kadınların köylerde yaşamak istemediğini savunarak, gençlerin evlenmek istemesine rağmen kimsenin köylere kız vermediğini ileri sürdü. AKP'lilere destek veren Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da benzer ifadeler kullandı.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törene katılan AKP Milletvekili Abdurrahim Fırat, köylere yaptıkları gezilerde gençlerin ev yapabilecekleri arsa konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Fırat, "Gezilerde hanım kardeşlerimizin köylerde yaşamak istemediklerini, hepsinin şehir merkezine gelmek istediklerini gördük. Biz seçimde gezerken her köyde şunu gördük. Evlenmek isteyen gençlerimiz var ama kimse köylere kız vermek istemiyor. Köylerden evlenenler de 'şehir merkezine gidecek' şartıyla evleniyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı" diye konuştu.

‘KAYGILARI GİDERECEK POLİTİKALAR LAZIM’

AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz de Fırat'a destek vererek, "Köylüler bizim Osmanlı Devleti gibi uzun süreden beri yaptığı işlerden para kazanamıyor, hep kayıp yaşıyor. Onun için moralleri bozuk. Milletvekilimiz Abdürrahim Bey'in söylediği gibi 'köylere kız verilmemesinin, gençlerin evlenememesinin sebebi yaptıkları işten başarı elde edememekten kaynaklanıyor" dedi.

‘GENÇLER ŞEHİRDE MAAŞLI İŞ İSTİYOR’

Tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğinin umut verici olmaması nedeniyle köylere kimsenin kız vermediğini ifade eden Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da AKP'li vekillere benzer bir açıklama yaptı: "Köylerdeki gençler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bizim bir akrabamız var. Yüzlerce dönüm arazileri var ama çocuğu devlet işinde, maaşlı bir işte olmadığı için kız vermiyorlar. Bu konuda sıkıntılar yığıldı daha da büyüyor. Bu konuyla ilgili önerilerimiz oldu. Küçük aile işletmelerinde en azından bir hanımefendinin sigortalı yapılması konusunda önerimiz oldu. Çiftçi Bağ-Kur’u var. Sigorta noktasında, iş noktasında bu çözüm iyi olur. Bu sorundan gençler de muzdarip. Tarım ve hayvancılık noktasında sorun yaşanmasının en temel nedenlerinden biri ve ana nedeni gençlere kız verilmemesi. Gençler, şehirde devlet- özel sektör fark etmez maaşlı bir iş olsun istiyor. Bu yüzden tarım ve hayvancılık ikinci, üçüncü plana itildi. Bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çözüm için çalışma yapılması lazım."