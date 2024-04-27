Asgari ücret için üç ayda bir artırılsın teklifi sunuldu

CHP Grup Başkanvekilleri, asgari ücretin her üç ayda bir enflasyon oranındaki artış doğrultusunda otomatik olarak artırılmasını öngören bir yasa teklifi hazırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin düzenli artırılması için kanun teklifi hazırladı. CHP Grup Başkanvekilleri, “İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Özgür Özel döneminde üç grup başkanvekilinin de imzasını taşıyan ilk kanun teklifi oldu.

İNSANCA YAŞATMAKTAN UZAK ÜCRET

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'deki asgari ücretli çalışanların hem çalışma süreleri boyunca hem de emekliliklerinde, “İnsanca yaşamalarını sağlayacak bir aylık veya gelir almaktan oldukça uzak” oldukları belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek artması da kanun teklifinin gerekçeleri arasında sıralandı.

Teklifin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi: “Düşük gelirli kesimlerin krize karşı korunması ve satın alma güçlerinin iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olan yüksek enflasyon karşısında korunması amacıyla, bu alana hızla müdahale edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede, kanun teklifimiz ile asgari ücretle çalışan işçilerimizin asgari ücretin en azından satın alma gücünün korunması için üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca, en düşük emekli aylığının belirlenmesinde asgari ücretle ilişki kurularak en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekmektedir.

Küçük esnafımızın üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün bir nebze olsun azaltılması amacıyla küçük esnafımızın kendisi ve çalışanları için ödediği yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi ile çalıştırdıkları işçiler için ödediği primlerin işveren hisselerinin yarısının hazine tarafından karşılanmasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmelidir.”