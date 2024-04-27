Mahmut Tanal, bakanlık önündeki eylemini sonlandırdı

Şanlıurfa ve Mardin'de sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiğini belirterek, soruna dikkat çekmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eylemini sabaha kadar sürdürdü. Bakanlık önünde açıklama yapan Tanal, "Eğer burada çözümler üretilmezse, demokratik tepkilerimiz farklı yöntemlerle devam edecek. Hizmetin götürülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevidir" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'de yaşanan elektrik kesinlerine dikkat çekmek için dün akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Geceyi bakanlık önünde geçiren Tanal, oturma eylemine sabaha kadar devam etti. Tanal kahvaltısını bakanlık önünde vatandaşların getirdiği haşlanmış yumurta ve lavaş ekmekle yaptı.

“TALEPLERİMİZ FARKLI YÖNTEMLERLE DEVAM EDECEK”

Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Mardin’de ve Şanlıurfa’da yaşanayan ve elektirk kesintisi yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının bir an önce sona erdirilmesi için çağrısını yenileyen Tanal şunları kaydetti:

"Elektrik kesintileri Mardin ve Şanlıurfa’da kronikleşen bir hale geldi. Türkiye’den Suriye’ye elektrik telleri ve direkleri döşendi. Suriye’ye ücretsiz elektrik verilmekte ancak Şanlıurfa ve Mardin’deki hemşehrilerimiz elektrik kesintileriyle mağdur durumda. Aynı zamanda elektrik insan sağlığı, eğitim ve çalışma yaşamı açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Şanlıurfa’daki elektrik altyapısı özelleştirme idaresi tarafından yapılmadığı için tahta direklerle, çürümüş olan tellerle elektrik dağıtımı yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı kayıp elektrik oranı çok fazladır. Solunum cihazına, diyaliz cihazına bağlı vatandaşlarımız elektrik kesintileri nedeniyle mağdur durumdalar. Eylemimizin amacı bir an önce çözüm bulunması. Eğer burada çözümler üretilmezse, demokratik tepkilerimiz farklı yöntemlerle devam edecek. Elektrik kullanımı bir insan hakkıdır. Bakanlık sorumluluklarından kurtulamaz. Hizmetin götürülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevidir, sorumluluğudur. Bu hizmetin götürülmemesi sorumluluğu gerektirir. Cezai sorumluluğu vardır, idari sorumluluğu vardır ve tazminat sorumluluğu vardır."

“VATANDAŞ YUMURTA VE LAVAŞ EKMEK GETİRDİ”

Sabah kahvaltısını Bakanlık önünde yapan Tanal, “AKP Milletvekilleri gibi Monaco’da ıstakoz soymuyoruz, yemiyoruz. Şanlıurfa ve Mardin’de kronikleşen elektrik kesintileri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığım oturma eylemi sebebiyle vatandaş bize sabahtan lavaş ekmek ve yumurta getirdi. Bununla kahvaltımızı yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlara minnettarız. Gece ziyaretime gelip çay getirenler oldu. Su getirenler oldu. Onun için 85 milyon insanımıza minnettarım. Umarım ve dilerim ki buradaki anlamlı eylemimiz bakanlık tarafından göz önünde bulundurulur. Şanlıurfa ve Mardinlilerin elektrik kesintileri giderilmiş olur ve mağduriyetlere son verilmiş olur” dedi.