Kumpasları rahatlıkla püskürttük

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i ziyaret etti. Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Sayın başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Zorlu bir seçim maratonunun ardından başkanımızı hedef haline getirenler de görmüşlerdir ki başkanımız provokasyonları çok rahat püskürtebilecek yetenektedir. Ülke genelindeki ve Seyhan’daki yarışı kaybeden iktidar güçleri kendilerince zayıf halka aramaktadırlar. Ama nafile başaramayacaklar”

Tekin hem Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral hem de iktidara yakın medya organları tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın olduğu montajlı fotoğrafla hedef alınmıştı.