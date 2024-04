Sokakta var olan bir hat izleyeceğiz

CHP Lideri Özgür Özel, seçimlerin ardından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Denizli’ye gitti. Belediyelerin rant düzenine dikkat çeken Özel, sokaktan çekinmeyen bir siyasi hat izleyeceklerini söyledi.

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimlerin ardından ziyaretlere başladı. Denizli’yi ziyaret eden Özel, yarın ataması yapılmayan öğretmenlerle Ankara'da bir araya geleceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı, daha önce duyurduğu büyük emekli mitingi için ise tarih vermedi.

EMEKLİ MAAŞININ ALMANCASI YOK

"Bu vize sorunu çözülene kadar bununla mücadele edeceğiz. Steinmeier vize sorunu için söz verdi, çözeceğiz" diyen Özel "Almanya’daydım, 272 Euro maaş alıyor emeklimiz dedim, tercüme hatası sandılar, 'bir 0 eksik değil mi?' dediler. Türkiye’deki 272 Euro’luk emekli maaşının Almancaya tercümesi yok. Emeklimizi bu sefalete mahkûm edenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA GİTTİM, İŞİM BİTTİ" YOK

31 Mart seçimlerinin yeni bir hat çizdiğini ifade eden Özgür Özel, şöyle konuştu: “Sandığa gittim oyu attım. Bitti benim işim diye bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Bundan sonra da nereye çağırılırsak oraya koşalım, hakkımızı söke söke alalım. Sokaktan çekinmeyen yepyeni, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Ben atanmayan öğretmenin, staj, çıraklık mağdurlarının, emeklilikte kademe bekleyenlerin, emeği sömürülen, sendikal hakları ellerinden işçiler için mücadele edeceğim. Çıkacağım her kürsüde halkın sesi olacağım."

İSRAF VE YANDAŞA RANT DÜZENİ

Özel daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminden kalan borcuna ilişkin soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Denizli’deki borç zaten kamuoyunca malum. Balıkesir ve Denizli birbiri ile yarışıyor, en yüksek borçlu belediyeyi devralmakla. Ama bir özelliği var bu belediyelerin. Biz bu belediyeleri AKP’nin başta büyük iddialarla başladığı ve genel iktidara taşınması noktasında da yerelden elde ettikleri başarılarla başladığı ama sonra rant ve israfa savruldukları belediyecilik anlayışından teslim aldık. Biz bunu bir önceki dönemde 2019’da yaşadık. En basitinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi resmi raporlarla ortada. Son 5 yıldan önceki 5 yıla göre yarı kat harcama ile iki kat fazla hizmet yapmış. Dört kat fark var. Bunun biri gerçek harcama, üçü israf ve yandaşa rant devşirmeden kurtulmaktan kaynaklanıyor.

ERDOĞAN’LA BELEDİYE BORÇLARINI KONUŞACAĞIZ

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Halkçı belediyecilik yapılınca, israftan kaçınılınca ve bir de kamu kaynaklarını yandaş şirketlere aktarma niyeti yerine Denizli’ye harcama niyeti olunca o işler kolay. Tabi bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporda belediyelerimizin borçları, toplam borcu, nerelere olduğu, bunun nasıl yönetileceği konusunda da bir çalışmamız oluyor. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüştüğümüzde de yerel yönetimlerle ilgili başlık altında bunu da değerlendireceğiz. Çünkü sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde 80’inin bulunduğu belediyeleri yönetiyoruz. Oralardaki harcamalar, aksaklıklar, geçmişteki israflar sadece bizim konumuz değil. O konuyla ilgili de gerekli görüşmeleri yapacağız. AKP ve MHP’den borçla aldığımız belediyeleri bu dönem sonunda başkanlarımız borçsuz noktalara getirdiler. Ya da çok makul ve olması gerektiği kadar dönen bir borç haline getirdiler. Biz 5 yılda batmış belediyeyi borçtan kurtarıp, makul bir borcun döndüğü ve hizmetlerin çok daha yüksek görüldüğü hale getiriyoruz. Bunun adı da CHP belediyeciliğidir. Denizli bu anlamda doğru karar verdi." Ziyaretlerin ardından yurttaşlara da seslenen Özel, seçim sonuçlarını bir vazife gibi gördüğünü belirtti.

Müzakere ve mücadele eden bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Özel, “Yapacağım her görüşmede, kuracağım her temasta, çıkacağım her kürsüde milletin sesi olacağım. Halkın sesi olacağım. Sizin sesiniz olacağım. Bize inandınız, güvendiniz. Bize sorumluluk verdiniz. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Dün Çorlu tren kazasında, evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış evlatların yanındaydık. Pazar günü Ulus’ta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra mağdur ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. Bizim ittifakımız; bir araya gelmiş, milletin canı yanarken, açlıktan kıvranırken, onları duymayan cumhur ittifakı değildir” ifadelerine yer verdi.