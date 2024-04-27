Altın yumruklar!

Avrupa Boks Şampiyonası’nda ulusal takımı temsil eden üç boksör finale kaldı. Fenerbahçe kulübünün de boksörleri olan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş altın madalya için ringe çıkacak.

Mahir KANAAT

2024 Avrupa Boks Şampiyonası’na ulusal takım boksörleri damga vuruyor. Sırsbistan’da düzenlenen organizasyonda önemli başarılara imza atan kırmızı-beyazlılar kadınlarda iki erkeklerde ise bir isimle finale kalmayı başardı. Aynı zamanda Fenerbahçe forması da giyen boksörlerden kadınlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale kalma başarısı gösterdi.

FİNALLER BUGÜN VE YARIN

Final karşılaşmaları bugün ve yarın düzenlenecek. Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Busenaz kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlamak için Rus boksör Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya gelecek.

Avrupa şampiyonalarında daha önce iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4. kez finale kaldı. Buse Naz üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu için Rusya'da Anastasia Kool'la mücadele edecek.

51 KİLODA FİNAL

Samet Gümüş ise büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Erkekler 51 kilo yarı finalinde ev sahibi Sırbistan'dan Omer Ametovic'le karşılaşan Samet, rakibini ikinci rauntta nakavtla yendi. Avrupa Oyunları'nda geçen yıl gümüş madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Samet Gümüş, finalde Macaristan'dan Atila Bernarth'la karşılaşacak. Şampiyonada ayrıca boksörler Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir, bronz madalya kazandı.