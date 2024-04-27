Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Kulübün mevcut başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda konuşan Özbek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Kimi zaman zorlandığımız günlerimiz, uykusuz gecelerimiz oldu. Ancak Galatasaray'ımız için çalışmaktan hiç yorulmadık. Bu süreçte bizi ayakta tutan şey sizin verdiğiniz destekti. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik için neleri başarabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğe bir parça bile katkım varsa benim için çok değerlidir."

"YENİDEN SEÇİLİRSEM..."

Galatasaray'da yapılan seçimde yeniden aday olacağını açıklayan Özbek, "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı kırmızılılarda daha önce 23 Mayıs 2015 - 23 Ocak 2018 tarihleri arasında başkanlık görevini yürütmüş, 14 Haziran 2022'de bir kez daha Galatasaray Başkanı seçilmişti.