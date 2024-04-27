Büyük maratona bir kala

Spor Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, yarın koşulacak. Dünyanın en iyi 11, Avrupa’nın da 4 “Gold Label” yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak. 72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21’i kadın 68 elit atletse birincilik için yarışacak. Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşulacak.

DÜNYA REKORU

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizde 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak. Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu’nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin Dünya Sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2:08:10’u geçmeyi başardı.