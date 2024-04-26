Batman Petrolspor'un 'şampiyonluk' maçı: Sadece 180 taraftara izin verildi

Batman Petrolspor'un deplasmanda Turgutluspor ile oynayacağı şampiyonluk maçına yüzde 5 oranında (180) seyirciye izin verildi. Batman temsilcisi bu maçtan 1 puanla ayrılsa bile şampiyon olacak, mağlup olursa Elazığspor şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor 26.04.2024 14:40 Giriş: 26.04.2024 14:40

Güncelleme: 26.04.2024 14:49 Kaynak: İHA

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