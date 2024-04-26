Batman Petrolspor'un 'şampiyonluk' maçı: Sadece 180 taraftara izin verildi
Batman Petrolspor'un deplasmanda Turgutluspor ile oynayacağı şampiyonluk maçına yüzde 5 oranında (180) seyirciye izin verildi. Batman temsilcisi bu maçtan 1 puanla ayrılsa bile şampiyon olacak, mağlup olursa Elazığspor şampiyonluğunu ilan edecek.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cumartesi günü oynanacak olan ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonun belirleneceği maçta Turgutluspor, lider Batman Petrolspor’u konuk edecek. 57 puanla lider olan Batman Petrolspor, beraberlikle ayrılsa bile şampiyon olacak.
Batman temsilcisinin mağlup olması durumunda ise grupta Elazığspor şampiyon olacak. Batman Petrolspor'un maçı yarın saat 15.00'te.
Bu önemli karşılaşma öncesinde Turgutlu’da İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
SADECE 180 TARAFTARA İZİN ÇIKTI
Kurulda alınan karar sonucunda yarın Turgutlu’da oynanacak olan Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor futbol müsabakasının 'güvenlik' gerekçesiyle misafir seyirci tribünün yüzde 5 (180 taraftar) seyirci kapasitesiyle oynanacağı kararlaştırıldı.