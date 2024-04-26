TBF'den 'Ergin Ataman'a tehdit' açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir kişinin dün akşam Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçın ardından Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yaptığı tehdidi kınadı.

Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisi 2'nci maçında dün akşam sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, karşılaşmadan 95-79 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan tartışmalar dikkat çekti.

Panathinaikos ve aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden birisinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Ataman, "Gerçekten çok tuhaf. Her zaman korumaya çalıştığım harika bir organizasyon (EuroLeague) bana karşı bir açıklama yapıyor ve lige zarar verdiğimi söylüyor. Yanlış bir şey yaptıysam cezamı verip geçin. Neden bana karşı açıklama yayınlayıp birilerini provoke ediyorsunuz? Bugün maçtan sonra soyunma odasına giderken Maccabi teknik ekibinden biri bana ‘İsrail’de görüşeceğiz, Siyonist’lerin sana neler yapacağını göreceğiz’ dedi. Kim olduğunu bilmiyorum, üzerinde akreditasyon kartı yoktu. Ben Ergin Ataman’ım. Türkiye Milli Takımı’nın koçuyum ve Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

TBF'DEN AÇIKLAMA

Olayların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptığı açıklama ile Ergin Ataman'a destek verdi. TBF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.