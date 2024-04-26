Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.



Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 Galatasaray kazandı.

Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray puanını 93 yaptı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray bu sezon üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Sarı kırmızılılar bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

MUSLERA'DAN REKOR

Galatasaraylı Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Adana Demirspor deplasmanda İstanbulspor'a misafir olacak.