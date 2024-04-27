Mehmet Şimşek “KDV artışı yapılmadı” dedi: İşin aslı ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete’de yayınlanan yeni KDV tebliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “KDV artışının yapılmadığını” ifade etti. Anadolu Ajansı ise KDV’nin yükseldiği yönündeki ilk haberini değiştirerek “KDV artışının yapılmadığını” ileri sürdü. Hükümet ve ona yakın medya kuruluşları, KDV’ye artış yapılmadığını tekrarlayarak, dolaylı olarak daha da yükselecek hayat pahalılığını gözden kaçırmayı amaçlıyor.

birgun.net

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının gıdadaki "KDV istismarını önlemek" için hazırladığı düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şimşek, Anadolu Ajansı’nın (AA) haberini alıntıladığı söz konusu paylaşımında, “KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı önce ‘lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV oranının, yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldığını, bu oranın içkiler içinse yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildiğini’ duyurdu.

Şimşek’in uyarısından sonra AA haberini düzelterek, KDV artışının yapılmadığını kaydetti. AA’nın yeni haberinde, “Düzenleme ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

HESABI HALK ÖDEYECEK

KDV’deki oran artışları, geçen yıl Temmuz ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla yapılmıştı. Bu doğrultuda, yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 10’a, içkiler için yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranın da yüzde 20’ye çıkarılmasına karar verilmişti.

Hükümet ve yandaş medya, bu artış zaten geçmişte yapıldığı için, yeniden bir zam yapılmadığını belirterek gerçeğin bir kısmını anlatıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ise bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Devletin vergi gelirlerini artırmak amacıyla hazırlanan bu tebliğ, 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek. Tebliğ özetle, “KDV’si yüzde 10 olan ürünlerin KDV’sini yüzde 1 olarak göstererek vergi istismarı yapılmasını engellemek” amacıyla oluşturuldu.

Tebliğ geçen haftalarda basına yansıdığında, kamuoyundan tepkiler yükselmişti. Daha sonra yapılan resmi açıklamalarda, işletmelerin verdikleri hizmeti “gıda satışı” gibi gösterdiği, bu nedenle de yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ödediği ifade edilmişti.

Kanuna göre doğrudan gıda maddelerinin satışında KDV yüzde 1 olarak uygulanıyor; fakat, örneğin restoranda alınan yeme-içme hizmeti için yüzde 10 oranında KDV kesilmesi gerekiyor.

Bakanlık ve Mehmet Şimşek, bu tebliğin bir zam içermediğini, işletmelerin vergi suistimalini engellemek amacıyla yayınlandığı söylese de bu müdahale, Türkiye’deki hayat pahalılığını daha da artıracak sonuçlar doğuracak.

İşletmelerin ödediği KDV’lerin ve devletin vergi gelirlerinin fiili olarak artması, halkın da lokanta ve kafelerde ödediği hesapların kabarmasına neden olacak.

RESMİ GAZETE'DE ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğinde, vergi hesaplamaları örneklerle anlatıldı:

"MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) bölümünde yer alan “(yüzde 8)” ibareleri “(yüzde 10)”, “(yüzde 18)” ibareleri “(yüzde 20)” şeklinde değiştirilmiş, aynı Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) oranında KDV hesaplanır.

Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gr Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya ruhsatına sahip olan (K)’nın yaptığı bu satışların tamamında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Örnek 2: (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın almıştır. Lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaktır.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

Örnek 3: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları gıda maddeleri satışları da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındadır.

Örnek 4: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masa ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda maddelerinin satışında yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaktır.”