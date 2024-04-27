Mega Polietilen işçilerinin direniş çadırı yakıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 aydır maaş alamadıkları için direniş başlatan Mega Polietilen işçilerinin direniş çadırı yakıldı. İşçiler ayrıda saldırıya uğradı.

Adıyaman Besni’de iki aydır maaşlarını alamadıkları için direnişe geçen Mega Polietilen işçilerinin direniş çadırı yakıldı.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'ndan (Birtek-Sen) yapılan açıklamada, patron emriyle yapıldığı belirtilen olayda işçilerin ayrıca bazı kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirtti.

Birtek-Sen'in X hesabından yapılan açıklamada, “Bizzat Mega Polietilen patronunun emriyle direnişteki işçilerin çadırını yaktılar. Mafya tipli şahıslar, sabah erken fabrika önüne gelen işçilere saldırdılar. Patron Serkan Özhan, işçilere saldıran şahıslara bizzat ‘Yakaladığınızı vurun!’ diye bağırarak talimat verdi. Ve bütün bunlar yine polislerin gözleri önünde oldu. Ve yine sadece seyrettiler. Küfür, hakaret, tehdit, darp, taşlı saldırı, kundaklama…” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’na çağrı yapan Birtek-Sen, “Görevinizi yapmanız ve bunlara dur demeniz için daha ne olması gerekiyor? İşçilerin ölmesi mi?​” dedi.

Birtek-Sen’in X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: