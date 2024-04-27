Köpeklerine domuz yavrusu öldürterek kayda aldı: Para cezasıyla kurtuldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayvanlarını otlatırken, köpeklerine domuz yavrusunu öldürterek kayda alan bir şahsın, akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine harekete geçen jandarma ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde köpeklerine yavru domuzu öldürterek kayda alan şahsa para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı'nın Çakmar Mahallesi'nde köpekler tarafından öldürülen domuz yavrusuna ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma yapıldı.

M.C.S. isimli şahsın merasında hayvanlarını otlatırken kendisine ait köpekler ile domuz yavrusunu öldürterek kayda aldığı ve bu görüntülerin de akrabası tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Ekipler tarafından ulaşılan M.C.S.'ye 7 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.