Hatay'da 2 mahallede kuduz karantinası: Sokak hayvanları toplatılacak

Hatay'ın Defne ilçesinde bir çiftlikteki büyükbaş hayvanlara saldıran köpek, alınan numunede kuduz olduğu tespit edildi. İki mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Bölgedeki sokak kedi ve köpeklerin ise toplatılmasına karar verildi.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi’nde sahipsiz bir köpek, 22 Nisan'da bir çiftlikte büyükbaş hayvanlara saldırdı. Çiftlik işletmecisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından köpek yakalanarak müşahede altına alındı. Köpek karantina altındayken 23 Nisan'da öldü.

KUDUZ ŞÜPHESİ SAPTANDI

Hayvanın ölüm sebebi kuduz şüphesiyle kayıt altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana’da yapılan analiz sonucunda köpeğin kuduz olduğu saptandı.

HAYVANLAR TOPLATILACAK

Meydancık Mahallesi ve bitişiğindeki Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde sokak kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların ilçe ve büyükşehir belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi.

ISIRIK VAKALARI TAKİP EDİLECEK

Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatıyla irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilerek tüm tedbirler alındı. Çalışmalar devam ediyor.