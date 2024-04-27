MHP’ye yakın haber sitesi öğretim görevlisini hedef gösterdi

Daha önce ülkü ocağı üyesi bir grubun saldırısına maruz kalan Amasya Üniversitesi akademisyeni Girayalp Karakuş, bu kez de MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk haber sitesi tarafından hedef gösterildi.

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