MHP’ye yakın haber sitesi öğretim görevlisini hedef gösterdi
Daha önce ülkü ocağı üyesi bir grubun saldırısına maruz kalan Amasya Üniversitesi akademisyeni Girayalp Karakuş, bu kez de MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk haber sitesi tarafından hedef gösterildi.
HABER MERKEZİ
Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan ve daha önce ülkü ocağı üyesi bir grubun fiziksel saldırısına maruz kalan Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş, şimdi de hedef gösterildi.
MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk’ün internet sitesinde yer alan haberde, Karakuş hakkında “Öğretim üyesi mi? Provokatör mü?” ifadeleri kullanıldı.
Haberde Karakuş’un derste Komünizm içeren müfredat dışı konuları anlattığı belirtilirken, konu hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı ve Karakuş’un böyle bir konuyu anlatmadığı için herhangi bir ceza almadığı öğrenildi.
Karakuş’un hedef gösterildiği haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Soruşturma sürecinde ortaya çıkan daha ciddi iddialar, olayın boyutunu değiştirdi. Karakuş’un, milliyetçi ve ülkücü harekete karşı çeşitli gazetelere haber yaptırarak iftiralar attığı ortaya çıktı.”