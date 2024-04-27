Uyuşturucu cinayetinde sanığa müebbet hapis talebi

Ankara'da uyuşturucu almak için buluştuğunu iddia ettiği Tayfun Kayın'ı (31), tabancayla vurarak öldüren İrfan Öztaş (46) hakkında, 'kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda İrfan Öztaş, uyuşturucu almak için buluştuğu Tayfun Kayın'ı, tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak, mahkemece tutuklanan Öztaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilgilere göre Öztaş, arkadaşı M.B.'ye uyuşturucu maddeye ihtiyacı olduğunu söyledi. M.B., daha önce de uyuşturucu madde aldığı Tayfun Kayın’ı aradı. Kayın, buluşma yerine gittiğinde Öztaş, belindeki silahı çıkardı. Silahı gören Kayın, taksiye binerek kaçtı. Öztaş, otomobille Kayın’ı takip etmeye başladı. Trafik ışıklarında taksiden inen Kayın, koşarak kaçarken, Öztaş da peşinden gitti. Öztaş, eski tren garında Kayın'ı yakalayıp, tabancayla defalarca başına vurarak darbettikten sonra ateş ederek öldürdü.

İddianamede ifadesine yer verilen Öztaş, daha önce Tayfun Kayın'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek, "Tayfun’a uyuşturucu madde getirmesi için para verdim. Buna karşılık Tayfun uyuşturucu madde getirmedi. Beni dolandırdı. Benden 30 bin liralık senet aldılar. Bu senet üzerinde oynama yaparak 30 milyon lira borçlandırdılar. Mal varlıklarıma tedbir koyuldu. 6 tane arsa, 1 tane ev ve aracımı bana uyuşturucu kullandırarak imzamı alıp elimden aldılar. Şikayetçi oldum, tanımadığım iki şahıs benim şikayetimi geri çekmem konusunda sürekli tehdit etti" dedi. Öztaş, arbede sırasında silahın ateş aldığını, direkt silahla ateş etmediğini de iddia etti.

İddianamede İrfan Öztaş hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.