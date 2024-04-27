BirGün yazmıştı: 3 yıldır mali tablo açıklamayan Yeşilay Meclis gündeminde!

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı faaliyet raporuna göre 717 milyon 564 bin TL kaynak aktarılan Yeşilay’ın, 2021 yılından beri mali tablosunu açıklamamasını Meclis gündemine taşıdı. Genç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya; “Yeşilay’ın, 2021 yılı itibarıyla tablolarını açıklamaması konusunda bakanlığınız nezdinde bir girişimde bulunulacak mıdır? Her yıl yüz milyonlarca lira kaynak aktarılan Yeşilay’ın, kaynağı nerelerde kullandığı denetleniyor mu” sorularını yöneltti.

BirGün’ün "AKP’nin Bilim Kurulu" başlıklı haber ile gündeme taşıdığı Yeşilay’daki denetimsizlikler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündeminde.

2021 yılından bu yana mali tablolarını açıklamayan 104 yıllık kuruma 2023 yılında 717 milyon 564 bin TL kaynak aktarıldı.

Kurumun, Bilim Kurulu’nda ise tartışmalı isimler yer alıyor.

Kurulun üyeleri arasında daha önce kamudaki üç işten üç farklı maaş aldığı ortaya çıkan eski bakanlardan Ayşen Gürcan, Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Murat Balcı ve İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen akademisyen Ömer Miraç Yaman gibi isimler bulunuyor.

2021 yılından beri mali tablosunu açıklamayan Yeşilay’a, Sağlık Bakanlığı 2023 Faaliyet Raporu’na göre 717 milyon 564 bin TL kaynak aktarıldı.

"İKTİDARIN ARKA BAHÇESİNE DÖNDÜ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya verdiği soru önergesinde bu kaynağın nereye harcandığını ve Vakıf ve Dernekler Kanunu gereği mali tablosunu açıklamak zorunda olan Yeşilay’ın 2021 yılından itibaren olan mali tablolarını Meclis gündemine taşıdı.

Genç önergesinde, “Bağımlılıkla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay, yönetiminde yer alan isimler itibarıyla ‘İktidarın arka bahçesine dönüştürüldü’ eleştirilerinin odağına oturdu. Kritik önemi bulunan bir kurumun siyasi iktidar tarafından kendisine yakın isimlere istihdam alanı yaratılması amacıyla kullanılması kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Yönetimindeki isimler nedeniyle giderek tartışmalı hale gelen kuruma, Sağlık Bakanlığı bütçesinden 2023 yılında 717 milyon 564 bin TL kaynak aktarıldı. Kurumun 2021 yılından bugüne mali tabloları açıklamaması ise tartışmaları daha da büyüttü” değerlendirmesini yaptı.