AKP’nin Bilim Kurulu!

AKP’nin kalesine dönüşen 104 yaşındaki Yeşilay’ın Bilim Kurulu üyeleri tartışma yaratacak türden. İskenderpaşacı Yaman, “Kuran” üzerine çalışan Gürcan ve hatta Emlak Katılım Bankası yöneticisi Balcı bile kurulun üyesi.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak başta olmak üzere birçok yandaşın yönetiminde yer aldığı Yeşilay’ın “Bilim Kurulu’nda” yer alan isimler tartışma yaratacak türden.

Yeşilay’ın Bilim Kurulu, “Bağımlılıklarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütülmesi amacıyla” 2012 yılında kuruldu. Bilim Kurulu’nun başkanlığını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Peyami Çelikcan yapıyor.

EMLAK KATILIM BANKASI YÖNETİCİSİ

Bilim Kurulu’nda, Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği, “en az üç çocuk” fikrinin mucidi eski bakanlardan Ayşen Gürcan da yer alıyor. Daha önce kamudaki üç işten üç farklı maaş aldığı ortaya çıkan Gürcan, 2019-2020 öğretim yılının başında Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne proje müdürü olarak atandı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Gürcan, özgeçmişinde “Kuran’ın eğitim açısından davranış analizi ve Kuran’ın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları” olduğu belirtiliyor. 2015 yılında 63’üncü Seçim Hükümeti içinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev alan Gürcan, 64’üncü hükümetin kurulmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanmıştı.

Kurulda, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanlığını yapan avukat Murat Balcı da yer alıyor. Balcı aynı zamanda Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Şentürk ise lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisansını da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı.

İSKENDERPAŞACI DA KURULDA BULUNUYOR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ömer Miraç Yaman, İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor. AKP’lilerin sık sık ziyaret ettiği Hayırlı İşler Derneği’ne üniversitedeki öğrencileri götüren Yaman, Kevseriyye Eğitim Merkezi, Ensar Vakfı gibi gerici dernek ve vakıflarda da görev yaptı. Derslere uzun sakalı ve şalvarı ile girdiği ifade ediliyor.

NE YAPTIKLARI BELLİ DEĞİL

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, bakanlığın kasasından Yeşilay’a sadece bir yılda 717 milyon 564 bin TL aktarıldı. Ancak Yeşilay, 2021 yılından bu yana mali bilgileri ile mali tablolarını açıklamıyor. Yani Sağlık Bakanlığı’ndan kuruma aktarılan milyonlarca liranın nereye harcandığı kamuoyundan gizleniyor.