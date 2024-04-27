Doktor ve hemşirelere operasyon: 41 gözaltı!

Yapılan operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hasta bakıcı olmak üzere 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yenideoğan ünitelerine usulsüz bir şekilde bebek sevk ettiği belirtilidi.

Güncel 27.04.2024 11:35 Giriş: 27.04.2024 11:35

Güncelleme: 27.04.2024 11:40 Kaynak: Haber Merkezi

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