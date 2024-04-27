Doktor ve hemşirelere operasyon: 41 gözaltı!
Yapılan operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hasta bakıcı olmak üzere 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yenideoğan ünitelerine usulsüz bir şekilde bebek sevk ettiği belirtilidi.
Kaynak: Haber Merkezi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisinin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine bebek hasta sevk ettiği belirtildi. Şüpheliler hakkında bunlar dışında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.