Nöbetteki Huzursuzluk: Etik, Estetik, Edebiyat

Çağla Göksel ÇAKIR

Barbarları Beklerken Sanat Kolektifi, ilk Ankara buluşmasını 28 Nisan Pazar günü Kızılay’daki Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirecek. Barbar Okumalar kapsamında düzenlenen etkinlik, “Nöbetteki Huzursuzluk: Etik, Estetik, Edebiyat” alt başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. Programda kolektif üyelerinden Dolunay Aker ve Ömer Burçin Özkişi; kolektifin çalışmalarına katkı sunan Öztekin Düzgün ve Sabahattin Umutlu sunumlarıyla yer alacaklar. Etkinliğin moderatörlüğünü Özcan Öztürk gerçekleştirecektir.

Hatay Antakya’da doğan kolektif, bölge halkıyla beraber “Hafızamız hesap soracak” sloganıyla çok sayıda eylem düzenledi. İhmaller, barınma sorunları, yoksunluklar, asbest tehlikesi, şehirdeki kültürel hayatı tahrip eden rant ile ilgili paneller düzenleyen oluşum; sanatı gündeminde tutarak fotoğraf, resim ve şiirin kriz günlerindeki konumu ve önemini tartıştı.

Kolektif, deprem nedeniyle bir süre ara verdikten sonra yakın zamanda yayınladıkları Barbarları Beklerken Deprem Özel sayısıyla matbu yayına tekrar dönüş yaptı.