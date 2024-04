Eminem'den yeni albüm açıklaması

Son albümünü 4 yıl önce yayınlayan rap müziğin dev ismi Eminem, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Dünyanın en ünlü rapçilerinden Eminem, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Haberlere göre 51 yaşındaki rapçinin yeni albümünün adı "The Death of Slim Shady (Coup De Grace)" olacak. Rapçinin 12. albümü, bu yaz müzikseverlerle buluşacak.

Eminem'in son albümü Music to Be Murdered By 2020'de yayımlanmıştı.