“Ah, Yalnızlığın Gömük Kapıları” İş Sanat’ta

Mahir KANAAT

İş Sanat, edebiyatın usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturuyor. Bu sezonun son dinletisi, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinin seslendirileceği “Ah, Yalnızlığın Gömük Kapıları” 6 Mayıs saat 20.30’da düzenlenecek.

Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Seda Subaşı (keman), Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural (viyolonsel) da şiirlere müzikle eşlik edecek.

Adını Anday’ın ‘Teknenin Ölümü’ başlıklı şiirindeki bir dizeden alan dinleti, edebiyatseverleri, “Bence şiir ne yerdedir ne göktedir, biz onu bulmayız, her sefer yeniden yaratırız” diyen şairin, insanın doğayla ilişkisini odağına koyan dünyasıyla buluşturacak. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz etkinliğe www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapılıyor.