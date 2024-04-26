52 yayınevi, 119 yazar Eskişehir’de buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Eskişehir 3. Kitap Fuarı, yarın Tüyap Fuar Merkezi’nde edebiyatseverlere kapılarını açıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde bu sene 4’üncüsü düzenleneceği Eskişehir Kitap Fuarı, 9 gün sürecek.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Eskişehir’de bir araya getirecek olan Eskişehir 3. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Fuarda 52 yayınevi ve 119 yazar, Eskişehir’de kitapseverlerle buluşacak. Ahmet Ümit, Adnan Özyalçıner, Haydar Ergülen, Ataol Berhamoğlu, Barış Terkoğlu, Emre Kongar gibi isimler Eskişehir Kitap Fuarı’nda imza gününe katılarak okurlarıyla bir araya gelecek.

Eskişehir Kitap Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Karikatür-Edebiyat İlişkisi Sergisi’ de dokuz gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ziyaretçiler, 27 Nisan Cumartesi saat 11.30’da Guardian Yayınları tarafından düzenlenen ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ film gösterimi ile de keyifli vakit geçirecek.

Fuar 5 Mayıs’a kadar devam edecek.