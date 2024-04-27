Seyirciler tiyatroyu ödüllendirdi

24. Direklerarası Seyirci Ödülleri, 25 Nisan’da, Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sahiplerine verildi

Türkiye’nin ilk ve tek “seyirci örgütlenmesi” olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen Direklerarası Seyirci Ödülleri 25 Nisan akşamı yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Kuruluşundan bu yana olduğu gibi, 2023-2024 sezonunda da “Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkmış Direklerarası Seyircileri, sezon boyunca İstanbul’da yaklaşık üç yüz oyun arasında değerlendirmelerini yaptı ve çok sayıda kategoride ödüllerini belirledi.

Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde yapılan törende Vasıf Öngören özel ödülü tiyatro emekçiliği, oyunculuktaki büyük özeni ve sanatsal duruşundaki tutarlılık nedeniyle Altan Erkekli’ye verilirken; Başar Sabuncu Özel Ödülü de prodüksiyon ve reji anlayışı ile Pera Ekolü’nü İstanbul seyircisi ile buluşturan Nesrin Kazankaya'ya takdim edildi. Ünlü Karagöz sanatçısı cengiz Özek ile koreograf Korhan Başaran ise “Tiyatro Anlayışımızı” küresel seyirciye ulaştıran tiyatro insanlarımız olarak Kültür Köprüleri Kuranlar ödülüne layık bulundular.

24. Direklerarası Seyirci Ödülleri şöyle sıralandı:

OYUN ÖDÜLLERİ

PRODÜKSİYON: Titus Kompleks, DasDas

TEK KİŞİLİK PRODÜKSİYON: Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Saatler Kollektif Yapımı

PRODÜKSİYON KÜÇÜK SALON: 84 90 62 74 Old Fools, Craft

YÖNETMEN: Elif Baş İyibozkurt, Neredeyse Kusursuz, Yoyo Tiyatro

OYUN YAZARI: Tunç Şahin, Canavar, İki Tiyatro

SÜREKLİ MÜKEMMELİYET: Nışan Şirinyan, İstanbul Devlet Tiyatrosu

ÖZGÜN YENİ OYUN: Büyük Zarifi Apartmanı, İstos Sahne

YENİLİKÇİ TİYATRO: Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı, Ba Tiyatro & H6 Act

TABLEAU (Tablo) OYUN: Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

ENSEMBLE: Bahar Noktası, Zarkanat

MÜZİKAL OYUN: Aşık Shakespeare, Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu PSM & Piu Entertainment

ABSÜRT OYUN: Ders, Kumbaracı 50

MÜZİKLİ KOMEDİ: Verona Çıkmazı, Nos Tiyatro

KOMEDİ OYUN: Şakşakçılar, TiyatrOPS

MÜZİKLİ OYUN: Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne

PERFORMANS ÖDÜLLERİ

ERKEK OYUNCU: Bülent Emin Yarar, Cyrano, DasDas

KADIN OYUNCU: İpek Türktan, Bir Terennüm, Orchestra Theatre

TEK KİŞİLİK PERFORMANS (Erkek):

Berkay Ateş, Uykusuz Bir Rüya Salim, D22

Can Atak, Çarpışma, İstanbul Devlet Tiyatrosu

TEK KİŞİLİK PERFORMANS (Kadın): Meltem Gürlevik, Herkes Yolunda, Echoes Sahne

KÜÇÜK SALON ERKEK OYUNCU: Yiğit Sertdemir, Öteki Venedik Taciri, Kumbaracı 50

KÜÇÜK SALON KADIN OYUNCU: Gülşah Yavuz, Mavi Müzikol, Endless Art Taksim

UMUT VEREN YENİ TİYATRO GRUBU: Yapı Tiyatro, O zaman Küs Ölene Kadar

UMUT VEREN GENÇ ERKEK OYUNCU: Utku Palta, Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne

UMUT VEREN GENÇ KADIN OYUNCU: Berfin Ertan, Mahallemiz Eşrafından, Kiki Tiyatro

TASARIM ÖDÜLLERİ

SAHNE TASARIMI: Sven Jonke – Vanja Magic, Savaş ve Barış, İstanbul Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatroları

KOSTÜM TASARIMI: Selin Ölçen, Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne

IŞIK TASARIMI: Ataberk Öğe, Disko Topu, Lemur Company

HAREKET TASARIMI (Koreografi): Gülnara Golovina, HardLove, Artalan Kolektif

ÖZEL ÖDÜLLER

FARKINDALIK YARATANLAR: Tiyatro Us, Fok Derisi Kavuşma

DİREKLERARASI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Kadıköy Emek Tiyatrosu, Ölümün Tersi Arzudur

100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: 1923, Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu PSM & Piu Entertainment

Direklerarası Platformunda Ailelerinin değerlendirmeleri ile takdim edilen özel ödüller:

RAGIP ERTUĞRUL ÖZEL ÖDÜLÜ: Montaigne, Oda Tiyatrosu, yönetmen Selena Demirli Doğan

VASIF ÖNGÖREN ÖZEL ÖDÜLÜ: Altan Erkekli

BAŞAR SABUNCU ÖZEL ÖDÜLÜ: Nesrin Kazankaya

KÜLTÜR KÖPRÜLERİ KURANLAR: “Tiyatro Anlayışımızı” küresel seyirciye ulaştıran tiyatro insanlarımız:

Korhan Başaran, & Company RAu – Dansçı, Koreograf

Cengiz Özek, Karagöz – Kukla Sanatçısı

SALON ve EKİP: Alan Kadıköy, Kayıp Adımlar

TİYATRO İLETİŞİM SORUMLULARI:

Şevval Çakır, Zorlu PSM

Taylan Yiğit Aşkır, Craft