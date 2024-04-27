Seyirciler tiyatroyu ödüllendirdi
24. Direklerarası Seyirci Ödülleri, 25 Nisan’da, Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sahiplerine verildi
Türkiye’nin ilk ve tek “seyirci örgütlenmesi” olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen Direklerarası Seyirci Ödülleri 25 Nisan akşamı yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Kuruluşundan bu yana olduğu gibi, 2023-2024 sezonunda da “Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkmış Direklerarası Seyircileri, sezon boyunca İstanbul’da yaklaşık üç yüz oyun arasında değerlendirmelerini yaptı ve çok sayıda kategoride ödüllerini belirledi.
Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde yapılan törende Vasıf Öngören özel ödülü tiyatro emekçiliği, oyunculuktaki büyük özeni ve sanatsal duruşundaki tutarlılık nedeniyle Altan Erkekli’ye verilirken; Başar Sabuncu Özel Ödülü de prodüksiyon ve reji anlayışı ile Pera Ekolü’nü İstanbul seyircisi ile buluşturan Nesrin Kazankaya'ya takdim edildi. Ünlü Karagöz sanatçısı cengiz Özek ile koreograf Korhan Başaran ise “Tiyatro Anlayışımızı” küresel seyirciye ulaştıran tiyatro insanlarımız olarak Kültür Köprüleri Kuranlar ödülüne layık bulundular.
24. Direklerarası Seyirci Ödülleri şöyle sıralandı:
OYUN ÖDÜLLERİ
PRODÜKSİYON: Titus Kompleks, DasDas
TEK KİŞİLİK PRODÜKSİYON: Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Saatler Kollektif Yapımı
PRODÜKSİYON KÜÇÜK SALON: 84 90 62 74 Old Fools, Craft
YÖNETMEN: Elif Baş İyibozkurt, Neredeyse Kusursuz, Yoyo Tiyatro
OYUN YAZARI: Tunç Şahin, Canavar, İki Tiyatro
SÜREKLİ MÜKEMMELİYET: Nışan Şirinyan, İstanbul Devlet Tiyatrosu
ÖZGÜN YENİ OYUN: Büyük Zarifi Apartmanı, İstos Sahne
YENİLİKÇİ TİYATRO: Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı, Ba Tiyatro & H6 Act
TABLEAU (Tablo) OYUN: Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu
ENSEMBLE: Bahar Noktası, Zarkanat
MÜZİKAL OYUN: Aşık Shakespeare, Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu PSM & Piu Entertainment
ABSÜRT OYUN: Ders, Kumbaracı 50
MÜZİKLİ KOMEDİ: Verona Çıkmazı, Nos Tiyatro
KOMEDİ OYUN: Şakşakçılar, TiyatrOPS
MÜZİKLİ OYUN: Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne
PERFORMANS ÖDÜLLERİ
ERKEK OYUNCU: Bülent Emin Yarar, Cyrano, DasDas
KADIN OYUNCU: İpek Türktan, Bir Terennüm, Orchestra Theatre
TEK KİŞİLİK PERFORMANS (Erkek):
Berkay Ateş, Uykusuz Bir Rüya Salim, D22
Can Atak, Çarpışma, İstanbul Devlet Tiyatrosu
TEK KİŞİLİK PERFORMANS (Kadın): Meltem Gürlevik, Herkes Yolunda, Echoes Sahne
KÜÇÜK SALON ERKEK OYUNCU: Yiğit Sertdemir, Öteki Venedik Taciri, Kumbaracı 50
KÜÇÜK SALON KADIN OYUNCU: Gülşah Yavuz, Mavi Müzikol, Endless Art Taksim
UMUT VEREN YENİ TİYATRO GRUBU: Yapı Tiyatro, O zaman Küs Ölene Kadar
UMUT VEREN GENÇ ERKEK OYUNCU: Utku Palta, Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne
UMUT VEREN GENÇ KADIN OYUNCU: Berfin Ertan, Mahallemiz Eşrafından, Kiki Tiyatro
TASARIM ÖDÜLLERİ
SAHNE TASARIMI: Sven Jonke – Vanja Magic, Savaş ve Barış, İstanbul Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatroları
KOSTÜM TASARIMI: Selin Ölçen, Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Kadıköy Boa Sahne
IŞIK TASARIMI: Ataberk Öğe, Disko Topu, Lemur Company
HAREKET TASARIMI (Koreografi): Gülnara Golovina, HardLove, Artalan Kolektif
ÖZEL ÖDÜLLER
FARKINDALIK YARATANLAR: Tiyatro Us, Fok Derisi Kavuşma
DİREKLERARASI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Kadıköy Emek Tiyatrosu, Ölümün Tersi Arzudur
100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: 1923, Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu PSM & Piu Entertainment
Direklerarası Platformunda Ailelerinin değerlendirmeleri ile takdim edilen özel ödüller:
RAGIP ERTUĞRUL ÖZEL ÖDÜLÜ: Montaigne, Oda Tiyatrosu, yönetmen Selena Demirli Doğan
VASIF ÖNGÖREN ÖZEL ÖDÜLÜ: Altan Erkekli
BAŞAR SABUNCU ÖZEL ÖDÜLÜ: Nesrin Kazankaya
KÜLTÜR KÖPRÜLERİ KURANLAR: “Tiyatro Anlayışımızı” küresel seyirciye ulaştıran tiyatro insanlarımız:
Korhan Başaran, & Company RAu – Dansçı, Koreograf
Cengiz Özek, Karagöz – Kukla Sanatçısı
SALON ve EKİP: Alan Kadıköy, Kayıp Adımlar
TİYATRO İLETİŞİM SORUMLULARI:
Şevval Çakır, Zorlu PSM
Taylan Yiğit Aşkır, Craft